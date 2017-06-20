Порошенко заявляет, что получил от Трампа твердую поддержку Украины со стороны США

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что его встреча с президентом США Дональдом Трампом была полноценной и детальной.

"Состоялась полноценная, детальная встреча с президентом США Дональдом Трампом. Мы получили твердую поддержку со стороны США, поддержку и в отношении суверенитета, территориальной целостности, независимости нашего государства", - сказал П.Порошенко журналистам по итогам встречи с Д.Трампом в Вашингтоне во вторник.