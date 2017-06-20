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СНГ 20.06.2017 19:58

Порошенко заявляет, что получил от Трампа твердую поддержку Украины со стороны США

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что его встреча с президентом США Дональдом Трампом была полноценной и детальной.

"Состоялась полноценная, детальная встреча с президентом США Дональдом Трампом. Мы получили твердую поддержку со стороны США, поддержку и в отношении суверенитета, территориальной целостности, независимости нашего государства", - сказал П.Порошенко журналистам по итогам встречи с Д.Трампом в Вашингтоне во вторник.

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Тэги: УКРАИНА, США, ПРЕЗИДЕНТЫ, ВСТРЕЧА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]