Богданов: делегация правительства Сирии подтвердила свое участие в переговорах в Астане

Сирийская правительственная делегация примет участие в переговорах в Астане 4-5 июля, заявил спецпредставитель президента РФ по ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД РФ Михаил Богданов.

"Правительственная делегация подтвердила (свое участие)", - сказал М.Богданов журналистам во вторник.

Он добавил, что делегацией вооруженной оппозиции "занимаются турецкие партнеры".

"Туркам направлено соответствующее приглашение и через них направлено приглашение вооруженной оппозиции", - сказал он.

"Сейчас мы ждем от вооруженной оппозиции, может быть и напрямую, какая делегация поедет и в каком составе", - заключил замминистра.