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Дальнее зарубежье 20.06.2017 20:15

Богданов: делегация правительства Сирии подтвердила свое участие в переговорах в Астане

Сирийская правительственная делегация примет участие в переговорах в Астане 4-5 июля, заявил спецпредставитель президента РФ по ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД РФ Михаил Богданов.

"Правительственная делегация подтвердила (свое участие)", - сказал М.Богданов журналистам во вторник.

Он добавил, что делегацией вооруженной оппозиции "занимаются турецкие партнеры".

"Туркам направлено соответствующее приглашение и через них направлено приглашение вооруженной оппозиции", - сказал он.

"Сейчас мы ждем от вооруженной оппозиции, может быть и напрямую, какая делегация поедет и в каком составе", - заключил замминистра.

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Тэги: СИРИЯ, ДЕЛЕГАЦИЯ, АСТАНА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]