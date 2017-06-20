Qatar Airways возглавила мировой рейтинг авиакомпаний в 2017 г. - Skytrax

Qatar Airways возглавила мировой рейтинг авиакомпаний World Airline Awards в 2017 году, свидетельствуют данные опроса британской маркетинговой компаний Skytrax.
В прошлом году катарский авиаперевозчик занимал вторую позицию, но ранее он уже добивался победы в 2015 году, а также в 2011-2012 годах.
На второе место с третьего в этом году переместилась Singapore Airlines, на третье с пятого - ANA All Nippon Airways. Лидер прошлогоднего рейтинга Emirates опустился на четвертую строчку.
Пятую позицию заняла Cathay Pacific (в 2016 году - 4-е место), шестую - тайваньская EVA Air (8-е место), седьмую - Deutsche Lufthansa (10-е место), восьмую - Etihad Airways (6-е место), девятую китайская Hainan Airlines (12-е место) и замыкает десятку лидеров Garuda Indonesia (11-е место).
Топ-10 в этом году покинула Turkish Airlines, которая опустилась на 12-ю строчку с 7-й в 2016 году, а также австралийская Qantas Airways, переместившаяся на 15-ю позицию с 9-й.
Среди российских авиакомпаний "Аэрофлот" (MOEX:AFLT) поднялся на 30-е место с 40-го годом ранее.
Кроме того, в сотню лучших в этом году вернулся S7 Airlines, занявший 95-е место. В предыдущие два года авиаперевозчик не попадал в топ-100, в то время как в 2014 году он находился на 98-й строчке.
Лучшим авиационным альянсом второй год признается Star Alliance. Три года подряд до этого победителем в данной номинации пассажиры называли Oneworld (в этом году он остался на втором месте).
Saudi Arabian Airlines была названа авиаперевозчиком, добившимся наибольшего прогресса за последние двенадцать месяцев, сообщает Skytrax. Он поднялся на 51-ю позицию в рейтинге с 82-й в прошлом году.
Лучшей в Европе авиакомпанией была названа Lufthansa, сместившая на второе место Turkish Airlines - лидера по итогам предыдущих шести лет подряд. Победитель поменялся и в Северной Америке - им стала Air Canada, в то время как прошлогодний лидер Virgin America опустился на 5-ю строчку. В Азии первое место сохранила за собой Singapore Airlines.
В Восточной Европе рейтинг пятый год подряд возглавляет "Аэрофлот". На втором месте осталась LOT Polish, а на третьем месте - S7. Еще одна российская авиакомпания "Победа" (низкобюджетный перевозчик группы "Аэрофлот) поднялась на 8-ю позицию в данном списке с 10-й годом ранее.
Среди десяти лучших общеевропейских региональных авиаперевозчиков в этом году S7 осталась на четвертом месте. Первую и вторую позиции в этой категории шестой год занимают греческая Aegean Airlines и испанская Air Nostrum (Iberia Regional).
На первой строчке рейтинга низкобюджетных авиакомпаний мира четвертый год остается малазийская AirAsia, а в Европе лидерство сохранила Norwegian.
В опросе Skytrax, который проводился с августа 2016 года по май 2017 года, приняли участие 19,87 млн пассажиров из 105 государств. Всего в опросе упоминались 325 авиакомпаний, хотя в окончательный рейтинг включаются только 100 лучших авиаперевозчиков.
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