Президент Азербайджана принял участие в ифтаре по случаю священного месяца Рамазан

Президент Азербайджана Ильхам Алиев во вторник принял участие в церемонии ифтара, данного по случаю священного месяца Рамазан председателем Управления мусульман Кавказа шейх уль-исламом Аллахшукюром Пашазаде, сообщает сайт главы государства.
Церемония ифтара началась с чтения аятов Корана и молитвы, связанной с месяцем Рамазан.
Шейх уль-ислам Аллахшукюр Пашазаде в своем выступлении поблагодарил Ильхама Алиева за участие в церемонии ифтара.
На церемонии выступили руководитель Бакинской и Прикаспийской епархии Русской Православной церкви Александр, председатель Бакинской религиозной общины горских евреев Милих Евдаев и ординарий Римской католической церкви Владимир Фекете.
Президент Алиев выступил на церемонии с речью.
Затем был дан ифтар.
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