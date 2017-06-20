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Религия 20.06.2017 21:16

Президент Азербайджана принял участие в ифтаре по случаю священного месяца Рамазан

Президент Азербайджана Ильхам Алиев во вторник принял участие в церемонии ифтара, данного по случаю священного месяца Рамазан председателем Управления мусульман Кавказа шейх уль-исламом Аллахшукюром Пашазаде, сообщает сайт главы государства.

Церемония ифтара началась с чтения аятов Корана и молитвы, связанной с месяцем Рамазан.

Шейх уль-ислам Аллахшукюр Пашазаде в своем выступлении поблагодарил Ильхама Алиева за участие в церемонии ифтара.

На церемонии выступили руководитель Бакинской и Прикаспийской епархии Русской Православной церкви Александр, председатель Бакинской религиозной общины горских евреев Милих Евдаев и ординарий Римской католической церкви Владимир Фекете.

Президент Алиев выступил на церемонии с речью.

Затем был дан ифтар.

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Тэги: АЛИЕВ, ИФТАР

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]