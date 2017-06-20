Президент Азербайджана принял участие в ифтаре по случаю священного месяца Рамазан

Президент Азербайджана Ильхам Алиев во вторник принял участие в церемонии ифтара, данного по случаю священного месяца Рамазан председателем Управления мусульман Кавказа шейх уль-исламом Аллахшукюром Пашазаде, сообщает сайт главы государства.

Церемония ифтара началась с чтения аятов Корана и молитвы, связанной с месяцем Рамазан.

Шейх уль-ислам Аллахшукюр Пашазаде в своем выступлении поблагодарил Ильхама Алиева за участие в церемонии ифтара.

На церемонии выступили руководитель Бакинской и Прикаспийской епархии Русской Православной церкви Александр, председатель Бакинской религиозной общины горских евреев Милих Евдаев и ординарий Римской католической церкви Владимир Фекете.

Президент Алиев выступил на церемонии с речью.

Затем был дан ифтар.