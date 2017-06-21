Госдеп США расследует неправильное обращение Клинтон с секретной информацией на посту госсекретаря

Госдепартамент США начал официальное расследование возможного неправильного обращения Хиллари Клинтон и ее помощников с секретной информацией в то время, когда она возглавляла американское внешнеполитическое ведомство, сообщает Fox News.

"Несмотря на то, что в их отношении начато расследование, Клинтон и ее (бывшие-ИФ) сотрудники по-прежнему имеют разрешение на доступ к конфиденциальной правительственной информации", - сообщает телеканал.

Отмечается, что цель расследование Госдепа - "определить, нарушала ли Х.Клинтон и ее ближайшие помощники правительственные протоколы, используя свой частный сервер для получения, хранения и передачи секретных и сверхсекретных правительственных документов".

Госдепартамент США отказался сообщить телеканалу, когда было начато расследование, однако оно началось после завершения расследования этого дела ФБР, подчеркивается в сообщении.

"В зависимости от результатов текущего расследование в Госдепартаменте, Клинтон и ее помощникам могут закрыть доступ к конфиденциальным правительственным документам", - отмечает Fox News.

Председатель юридического комитета сената Конгресса США Чак Грассли подтвердил телеканалу, что внешнеполитическое ведомство ведет расследование.

Пресс-секретарь Х.Клинтон Ник Меррилл в свою очередь сообщил Fox News, что расследование неправильного обращения экс-Госсекретаря США с секретной информацией завершено.

"Дело закрыто. Буквально", - сказал он.

Расследование против кандидата в президенты от демократов Х.Клинтон, которая использовала личную электронную почту в рабочих целях на посту госсекретаря, было прекращено в июле 2016 года без предъявления иска.

Однако 28 октября 2016 года глава ФБР объявил, что его ведомство может возобновить расследование, поскольку обнаружены новые улики - электронные письма с компьютера супруга помощницы Х.Клинтон. По мнению некоторых наблюдателей, такое заявление экс-директора ФБР Джеймса Коми стало ударом по предвыборной кампании Х.Клинтон, в итоге проигравшей выборы.