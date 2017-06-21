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СНГ 21.06.2017 10:15

На севере Киргизии за нарушение государственной границы задержаны шесть граждан Узбекистана

Шесть граждан Узбекистана, незаконно оказавшиеся на территории Киргизии, были задержаны при попытке пересечь киргизско-казахскую границу на севере республики

"20 июня пограничники контрольно-пропускного пункта "Чон-Капка-автодорожный" (Таласская область, север Киргизии) задержали шестерых граждан Узбекистана за нарушение государственной границы", - сообщили в среду "Интерфаксу" в пресс-службе киргизской Государственной пограничной службы (ГПС).

По словам представителя пресс-службы, в ходе проведения паспортного контроля пограничники выявили отсутствие в паспортах граждан Узбекистана отметок-штампов о въезде в Киргизию. "При этом задержанные не смогли объяснить, каким образом оказались на территории Киргизии", - сказал он.

После оформления соответствующих документов все задержанные были переданы сотрудникам территориального подразделения Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ), добавили в ГПС Киргизии.

Киргизский КПП "Чон-Капка автодорожный" функционируюет на границе с Казахстаном, граничит с Джамбылской областью.

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Тэги: КИРГИЗИЯ, ГРАНИЦА, ЗАДЕРЖАНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]