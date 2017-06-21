На севере Киргизии за нарушение государственной границы задержаны шесть граждан Узбекистана

Шесть граждан Узбекистана, незаконно оказавшиеся на территории Киргизии, были задержаны при попытке пересечь киргизско-казахскую границу на севере республики

"20 июня пограничники контрольно-пропускного пункта "Чон-Капка-автодорожный" (Таласская область, север Киргизии) задержали шестерых граждан Узбекистана за нарушение государственной границы", - сообщили в среду "Интерфаксу" в пресс-службе киргизской Государственной пограничной службы (ГПС).

По словам представителя пресс-службы, в ходе проведения паспортного контроля пограничники выявили отсутствие в паспортах граждан Узбекистана отметок-штампов о въезде в Киргизию. "При этом задержанные не смогли объяснить, каким образом оказались на территории Киргизии", - сказал он.

После оформления соответствующих документов все задержанные были переданы сотрудникам территориального подразделения Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ), добавили в ГПС Киргизии.

Киргизский КПП "Чон-Капка автодорожный" функционируюет на границе с Казахстаном, граничит с Джамбылской областью.