Около 1,2 тыс. заключенных вышли в Казахстане на свободу по амнистии

В Казахстане в связи с амнистией в честь с 25-летия независимости республики вышли на свободу порядка 1200 человек, сообщила пресс-служба Комитета уголовно-исполнительной системы МВД республики.

"По результатам проведенной амнистии, которая завершилась в середине июня текущего года, из мест лишения свободы освободились порядка 1200 осужденных, еще 2269 осужденным сокращены сроки наказания", - говорится в распространенном в среду сообщении.

Кроме того, освободились более 6700 человек, которые отбывали срок наказания без изоляции от общества, состоявшие на учете службы пробации по месту жительства.

В информации отмечается, что под амнистию попали 40 иностранных граждан, в основном граждан из стран ближнего зарубежья.

По данным ведомства, в настоящее время в казахстанских исправительных учреждениях содержатся порядка 1300 граждан СНГ и дальнего зарубежья.

Закон "Об амнистии в связи с 25-летием Независимости Республики Казахстан" был принят в декабре 2016 года. Ожидалось, что амнистия охватит порядка 28 тыс. граждан, в том числе 1500 человек будут освобождены из исправительных учреждений.