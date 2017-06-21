Исполнитель теракта на брюссельском вокзале опознан - глава МВД Бельгии

Следователи установили личность исполнителя террористического акта, совершенного накануне на Центральном вокзале Брюсселя, сообщил в среду телеканалу VTM глава МВД Бельгии Ян Ямбон.
Однако имя террориста власти пока не называют.
Министр также уточнил, что убитый военными террорист предусматривал взорвать заряд большой силы, но произошел лишь слабый взрыв.
По словам Я.Ямбона, оперативное вмешательство военных предупредило теракт с более серьезными последствиями.
В террористической атаке на Центральном вокзале никто не пострадал.
Президент Алиев обсудил с экс-премьером Франции перспективы двустороннего сотрудничества
Президент Алиев открыл новое административное здание Суда Наримановского района Баку
Азербайджан восстановит свою территориальную целостность – президент Алиев
АЖД купит в Украине стрелочный перевод за $105 тыс.
В Азербайджане будет построен завод по производству одноразовых шприцов
Сдача в эксплуатацию жилья в Азербайджане в январе-мае увеличилась на 14%
В ДТП на дорогах Азербайджана за минувшие сутки погибли 3 и пострадали 4 человека - МВД
Гражданин Украины пытался вывезти из Азербайджана в Казахстан незадекларированные 68 тыс. евро
Аномальная жара несет потенциальную угрозу для почти 75% человечества в XXI веке, полагают американские ученые
Президент Алиев выделил 3 млн манатов на строительство автодороги в Биласуварском районе
Президент Алиев выделил 2,5 млн манатов на строительство автодороги в Абшеронском районе
Президент Азербайджана выделил 7,5 млн манат на капремонт многоквартирных домов в Лянкяране
Таллинн ждет прогресса в переговорах между Азербайджаном и ЕС по новому соглашению о сотрудничестве
Эмин Агаларов: «На «Жару-2017» в Баку прилетят более 500 артистов»
В БУДУЩЕМ В БАКУ ВОЗМОЖНО СТРОИТЕЛЬСТВО СПЕЦИАЛЬНОЙ ТРАССЫ ДЛЯ F-1
Банк ВТБ (Азербайджан) внедрил услугу онлайн-бронирования очереди
Nar продолжает поддерживать спортивный клуб «Рабита»
Участник программы AppLab стал победителем конкурса стартапов
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»