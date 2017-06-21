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Дальнее зарубежье 21.06.2017 10:47

Исполнитель теракта на брюссельском вокзале опознан - глава МВД Бельгии

Следователи установили личность исполнителя террористического акта, совершенного накануне на Центральном вокзале Брюсселя, сообщил в среду телеканалу VTM глава МВД Бельгии Ян Ямбон.

Однако имя террориста власти пока не называют.

Министр также уточнил, что убитый военными террорист предусматривал взорвать заряд большой силы, но произошел лишь слабый взрыв.

По словам Я.Ямбона, оперативное вмешательство военных предупредило теракт с более серьезными последствиями.

В террористической атаке на Центральном вокзале никто не пострадал.

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Тэги: БЕЛЬГИЯ, ВОКЗАЛ, ТЕРРОРИСТ, ЛИЧНОСТЬ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]