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Религия 21.06.2017 09:57

Президент Алиев отмечает отсутствие радикализма и фундаментализма в Азербайджане

В Азербайджане отсутствуют радикализм и фундаментализм, заявил президент Ильхам Алиев.

«Азербайджан является светским, современным, открытым миру государством. В Азербайджане нет радикализма, фундаментализма, внутри нет какого-либо источника угрозы», - подчеркнул И.Алиев на церемонии ифтара по случаю священного месяца Рамазан.

Причиной этого глава государства назвал существующую в азербайджанском обществе атмосферу. «Где оживает, поднимает голову радикализм, терроризм?! В тех странах, где нет грамотности, где нарушается социальная справедливость, где царят несправедливость и нищета. Поэтому лучшая гарантия от радикализма – это социальная справедливость, материальное благосостояние, грамотность, правильная политика. Там, где есть эти факторы, нет никаких оснований для радикализма. Правда, может быть вмешательство в нашу страну извне», - сказал он.

Однако, по его словам, Азербайджан является достаточно сильным государством, «принимающим меры против такого вмешательства».

«Что касается решения внешнеполитических вопросов, то сегодня Азербайджан пользуется таким высоким авторитетом, что стран, желающих сотрудничать с нами, становится все больше», - подчеркнул И.Алиев.

Президент отметил, что Азербайджан играет и впредь будет играть незаменимую роль в развитии межцивилизационного диалога. «Мы хотим, чтобы межрелигиозные отношения в Азербайджане всегда оставались такими, как сейчас. Чтобы представители всех религий, национальностей в Азербайджане всегда жили как одна семья, так, как они живут сегодня. В этом и заключается наша политика», - сказал глава государства.

Р.Бабаев

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Тэги: АЛИЕВ, РАДИКАЛИЗМ, МНЕНИЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]