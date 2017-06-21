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Туризм 21.06.2017 10:17

Баку входит в топ-3 городов СНГ у туристов летом 2017 года - ТурСтат

Баку занимает второе место в рейтинге столиц государств СНГ по популярности среди туристов в летний период 2017 года, сообщает аналитическое агентство «ТурСтат».

«Астана, Баку, Минск, Ереван, Ташкент, Алматы, Кишинев, Бишкек, Киев и Ашхабад входят в первую десятку самых популярных городов СНГ для туристов летом 2017 года», - говорится в рейтинге.

«ТурСтат» сообщает, что туристы приезжают летом в Баку в среднем на 5 дней и тратят на проживание в гостинице $75 в сутки.

«В Баку состоится Гран-при Азербайджана «Формулы-1» с 23 по 25 июня и музыкальный фестиваль «Жара» с 27 по 30 июля. В Баку летом приезжают на отдых на побережье Каспийского моря», - подчеркивает агентство.

Р.Бабаев

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ТУРИЗМ, СТАТИСТИКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]