Баку входит в топ-3 городов СНГ у туристов летом 2017 года - ТурСтат

Баку занимает второе место в рейтинге столиц государств СНГ по популярности среди туристов в летний период 2017 года, сообщает аналитическое агентство «ТурСтат».
«Астана, Баку, Минск, Ереван, Ташкент, Алматы, Кишинев, Бишкек, Киев и Ашхабад входят в первую десятку самых популярных городов СНГ для туристов летом 2017 года», - говорится в рейтинге.
«ТурСтат» сообщает, что туристы приезжают летом в Баку в среднем на 5 дней и тратят на проживание в гостинице $75 в сутки.
«В Баку состоится Гран-при Азербайджана «Формулы-1» с 23 по 25 июня и музыкальный фестиваль «Жара» с 27 по 30 июля. В Баку летом приезжают на отдых на побережье Каспийского моря», - подчеркивает агентство.
Р.Бабаев
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