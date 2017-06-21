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Внутренняя политика 21.06.2017 10:31

Президент Алиев открыл новое административное здание Суда Наримановского района Баку

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в среду принял участие в открытии нового административного здания Суда Наримановского района Баку, сообщает сайт главы государства.

Здание суда построено в рамках проекта, реализуемого правительством Азербайджана совместно со Всемирным банком.

Министр юстиции Фикрет Мамедов проинформировал президента об условиях, созданных в здании суда.

А.Азизов

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Тэги: ПРЕЗИДЕНТ, СУД, ЗДАНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]