Президент Алиев открыл новое административное здание Суда Наримановского района Баку

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в среду принял участие в открытии нового административного здания Суда Наримановского района Баку, сообщает сайт главы государства.
Здание суда построено в рамках проекта, реализуемого правительством Азербайджана совместно со Всемирным банком.
Министр юстиции Фикрет Мамедов проинформировал президента об условиях, созданных в здании суда.
А.Азизов
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