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СНГ 21.06.2017 11:02

Назарбаев прокатил своего финского коллегу на электрокаре в Астане

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев провел экскурсию для главы Финляндии Саули Ниинистё по территории специализированной международной выставки ЭКСПО-2017 в Астане, сообщила пресс-служба главы государства.

"Вчера в ходе открытия национального павильона Финляндии глава государства лично сел за руль электрокара и провел небольшую экскурсию для президента Финляндской Республики С.Ниинистё по территории выставочного комплекса "Астана ЭКСПО-2017", - говорится в сообщении к видео, опубликованном в среду на странице пресс-службы президента в Facebook.

Накануне главы двух государств провели переговоры в Астане и посетили павильон Финляндии на территории ЭКСПО-2017.

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Тэги: КАЗАХСТАН, ПРЕЗИДЕНТ, ЭЛЕКТРОКАР, ПРОГУЛКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]