Назарбаев прокатил своего финского коллегу на электрокаре в Астане

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев провел экскурсию для главы Финляндии Саули Ниинистё по территории специализированной международной выставки ЭКСПО-2017 в Астане, сообщила пресс-служба главы государства.

"Вчера в ходе открытия национального павильона Финляндии глава государства лично сел за руль электрокара и провел небольшую экскурсию для президента Финляндской Республики С.Ниинистё по территории выставочного комплекса "Астана ЭКСПО-2017", - говорится в сообщении к видео, опубликованном в среду на странице пресс-службы президента в Facebook.

Накануне главы двух государств провели переговоры в Астане и посетили павильон Финляндии на территории ЭКСПО-2017.