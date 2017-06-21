Назарбаев прокатил своего финского коллегу на электрокаре в Астане

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев провел экскурсию для главы Финляндии Саули Ниинистё по территории специализированной международной выставки ЭКСПО-2017 в Астане, сообщила пресс-служба главы государства.
"Вчера в ходе открытия национального павильона Финляндии глава государства лично сел за руль электрокара и провел небольшую экскурсию для президента Финляндской Республики С.Ниинистё по территории выставочного комплекса "Астана ЭКСПО-2017", - говорится в сообщении к видео, опубликованном в среду на странице пресс-службы президента в Facebook.
Накануне главы двух государств провели переговоры в Астане и посетили павильон Финляндии на территории ЭКСПО-2017.
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