Южная Корея установила: найденный ранее беспилотник принадлежит КНДР, он проводил съемку места развертывания американской системы ПРО

Минобороны Южной Кореи объявило, что беспилотник, найденный ранее в июне вблизи демаркационной линии с КНДР, действительно принадлежал Северной Корее и использовался в разведывательных целях, сообщают южнокорейские СМИ,
"Основываясь на ясных научных доказательствах, полученных в результате анализа полетного маршрута (беспилотника - ИФ) и других данных, мы подтвердили, что это северокорейский беспилотный летательный аппарат малых габаритов", - приводят СМИ слова представителя министерства.
СМИ уточняют, что такие выводы южнокорейские военные получили благодаря анализу информации с бортового компьютера беспилотника, камеры и GPS-навигатора.
Всего беспилотник успел сделать 551 фотографию до того, как разбился. В частности, он успел снять точку размещения американской системы ПРО THAAD - примерно в 300 км к юго-востоку от Сеула, отмечают СМИ.
Беспилотник смог пролететь примерно 450 км. Однако на обратном пути в КНДР он потерпел катастрофу недалеко от демаркационной линии между Южной Кореей и КНДР: южнокорейские ученые предположили, что беспилотник упал после того, как выработал весь запас топлива в связи с неисправностью двигателя.
Позднее беспилотник обнаружил один из местных жителей в горном районе пограничной провинции Канвондо.
В Сеуле назвали этот инцидент нарушением международного права и предостерегли Пхеньян от дальнейших провокаций.
СМИ напоминают, что в 2014 году на южнокорейской территории недалеко от демаркационной линии были найдены три беспилотника, которые, согласно утверждениям Сеула, принадлежали КНДР.
Наблюдатели полагают, что КНДР может обладать значительным количеством разведывательных и ударных беспилотников. Также существуют предположения, что в настоящий момент Северная Корея пытается составить карту приоритетных целей на южнокорейской территории для возможных ракетных ударов.
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