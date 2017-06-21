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Наука и образование 21.06.2017 11:10

Правительство Азербайджана определило виды бизнес-деятельности для НИИ

Кабинет министров Азербайджана утвердил виды предпринимательской деятельности, которыми могут заниматься научно-исследовательские институты, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в правительстве страны.

В соответствии с решением кабмина НИИ могут заниматься: реализацией опытно-конструкторских и научных проектов; производить и продавать наукоемкую продукцию, полученную с применением научных достижений; оказывать библиотечные, типографские, консультативно-консалтинговые услуги.

Также НИИ разрешено заниматься подготовкой проектной и конкурсной документации; организацией научно-практических мероприятий; предоставлением услуг по системной и сетевой поддержке; оказанием информационных услуг; проведением научных исследований на основе заказов; подготовкой экспертных заключений и т.д.

Р.Бабаев

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Тэги: ПРАВИТЕЛЬСТВО, НИИ, ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]