Правительство Азербайджана определило виды бизнес-деятельности для НИИ

Кабинет министров Азербайджана утвердил виды предпринимательской деятельности, которыми могут заниматься научно-исследовательские институты, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в правительстве страны.

В соответствии с решением кабмина НИИ могут заниматься: реализацией опытно-конструкторских и научных проектов; производить и продавать наукоемкую продукцию, полученную с применением научных достижений; оказывать библиотечные, типографские, консультативно-консалтинговые услуги.

Также НИИ разрешено заниматься подготовкой проектной и конкурсной документации; организацией научно-практических мероприятий; предоставлением услуг по системной и сетевой поддержке; оказанием информационных услуг; проведением научных исследований на основе заказов; подготовкой экспертных заключений и т.д.

Р.Бабаев