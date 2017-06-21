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Дальнее зарубежье 21.06.2017 11:45

Американские спутники зафиксировали новые действия на ядерном объекте в КНДР

Разведывательный спутник США впервые за последние несколько недель зафиксировал новую деятельность на подземном ядерном объекте в КНДР, сообщает в среду американский телеканал Си-Эн-Эн со ссылкой на двух лиц, знакомых с ситуацией.

Зафиксированная активность, по всей видимости, указывает на ведение работ по модификации тоннельного входа к одному из подземных испытательных участков.

Источники сообщили, что пока непонятно, связана ли эта деятельность с подготовкой к шестому ядерному испытанию, отмечая, что оно может быть проведено во время визита в Вашингтон высокопоставленных китайских дипломатов и военных чиновников.

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Тэги: США, КНДР, ПОЛИГОН, АКТИВНОСТЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]