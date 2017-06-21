Американские спутники зафиксировали новые действия на ядерном объекте в КНДР

Разведывательный спутник США впервые за последние несколько недель зафиксировал новую деятельность на подземном ядерном объекте в КНДР, сообщает в среду американский телеканал Си-Эн-Эн со ссылкой на двух лиц, знакомых с ситуацией.

Зафиксированная активность, по всей видимости, указывает на ведение работ по модификации тоннельного входа к одному из подземных испытательных участков.

Источники сообщили, что пока непонятно, связана ли эта деятельность с подготовкой к шестому ядерному испытанию, отмечая, что оно может быть проведено во время визита в Вашингтон высокопоставленных китайских дипломатов и военных чиновников.