PASHA Sigorta окажет AzerGold страховые услуги при перевозке слитков драгоценных металлов до места назначения

Страховая компания "PASHA Sigorta" будет предоставлять ЗАО "AzerGold" услуги по страхованию при перевозке слитков драгоценных металлов до места назначения, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в AzerGold.
Как сообщалось ранее, AzerGold привлекло компанию G4S International Logistics (UK) Limited к перевозке слитков драгоценных металлов до места назначения.
"AzerGold заключила контракт с PASHA Sigorta на услуги по страхованию при перевозке слитков драгоценных металлов до места назначения. Стоимость контракта составляет 189,684 тыс. манатов", - отметили в обществе.
СК PASHA Sigorta, входящая в группу PASHA Holding, лицензию на деятельность получила в июле 2006 года. Уставный капитал компании равен 50 млн манатов. Компания по итогам 2012-2016гг являлась лидером в Азербайджане по объему собранных премий и произведенных выплат.
ЗАО «AzerGold» создано указом президента Азербайджана Ильхама Алиева от 11 февраля 2015г.
Общество занимается изучением, исследованием, разведкой, разработкой и управлением золотоносных и железорудных участков Гарадаг, Човдар, Гейдаг, Дагкесемен, участка Кохнемеден и бассейна Кюрякчай.
В 2016 году «AzerGold» завершил процесс получения лицензий и разрешений, необходимых для ведения деятельности на рудных месторождениях. В частности, 23 декабря 2016 года общество получило лицензию на ведение горнорудных работ и на бурение.
Ранее промышленные запасы золотоносного месторождения Човдар в Дашкесанском районе Азербайджана оценены в 44,61 тонн золота и 164,25 тонны серебра.
AzerGold в текущем году планирует продать 70 тыс. унций золота и 90 тыс. унций серебра. Доход от их продажи ожидается более $85 млн.
А.Азизов
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