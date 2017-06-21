Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7022 EUR   1.8952 RUR   0.0285 GBR   2.1501 TRY   0.4799

Цена на нефть

    $/bbl WTI   44.74 Brent   47.37

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 18° 26° Завтра 19° 26° 23 Июн 19° 28° 24 Июн 21° 28°

Бизнес и законодательство 21.06.2017 11:43

Сдача в эксплуатацию жилья в Азербайджане в январе-мае увеличилась на 14%

Общая площадь жилья, сданного в эксплуатацию в Азербайджане в январе-мае 2017 года, составила 629,7 тыс. кв. метров, что на 13,6% больше показателя аналогичного периода прошлого года, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Госкомстате.

При этом в мае введено в строй жилье площадью 124,1 тыс. кв. метров.

По данным статистики, за январь-май 2017 года капвложения в жилищное строительство составили 294,3 млн манатов (рост на 39,8%), в том числе в мае – 74,2 млн манатов.

Как сообщалось ранее, в 2016 году общая площадь жилья, сданного в эксплуатацию в Азербайджане, составила 1 млн 677,1 тыс. кв. метров, что на 13,2% меньше показателя 2015 года.

А.Ахундов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ЖИЛЬЕ, ВВОД


Похожие новости


Сдача в эксплуатацию жилья в Азербайджане в январе-апреле увеличилась на 14% Сдача в эксплуатацию жилья в Азербайджане в I квартале увеличилась на 15% Сдача в эксплуатацию жилья в Азербайджане в январе-феврале 2017г сократилась на 22% Сдача в эксплуатацию жилья в Азербайджане в январе 2017г сократилась на 19,5% Сдача в эксплуатацию жилья в Азербайджане в 2016г сократилась на 13% Сдача в эксплуатацию жилья в Азербайджане за 11 месяцев сократилась на 7%

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]