Президент Алиев обсудил с экс-премьером Франции перспективы двустороннего сотрудничества

Президент Азербайджана Ильхам Алиев и экс-премьер Франции, президент компании «Villepin International», Доминик де Вильпен отмечают наличие хороших перспектив для укрепления двустороннего сотрудничества между Баку и Парижем.

На состоявшейся в среду встрече стороны высоко оценили складывающиеся между Азербайджаном и Францией отношения, сообщает сайт главы азербайджанского государства.

Президент Азербайджана и экс-премьер Франции на встрече подчеркнули наличие перспектив для расширения сотрудничества между Баку и Парижем в политической, экономической, энергетической, гуманитарной и других сферах.

Р.Бабаев