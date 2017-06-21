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Внешняя политика 21.06.2017 11:45

Президент Алиев обсудил с экс-премьером Франции перспективы двустороннего сотрудничества

Президент Азербайджана Ильхам Алиев и экс-премьер Франции, президент компании «Villepin International», Доминик де Вильпен отмечают наличие хороших перспектив для укрепления двустороннего сотрудничества между Баку и Парижем.

На состоявшейся в среду встрече стороны высоко оценили складывающиеся между Азербайджаном и Францией отношения, сообщает сайт главы азербайджанского государства.

Президент Азербайджана и экс-премьер Франции на встрече подчеркнули наличие перспектив для расширения сотрудничества между Баку и Парижем в политической, экономической, энергетической, гуманитарной и других сферах.

Р.Бабаев

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ФРАНЦИЯ, ОТНОШЕНИЯ, ПЕРСПЕКТИВЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]