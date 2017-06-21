Министр по европейским делам и министр юстиции Франции покидают правительство

Французский министр по европейским делам Мариэль де Сарне и министр юстиции Франции Франсуа Байру уходят из правительства, передает в среду телеканал БФМ-ТВ.

По его информации, об уходе М.де Сарне сообщили в партии MoDem (Демократическое движение). Теперь она возглавит группу этой партии в Национальном собрании, отмечает телеканал.

Ранее в среду о решении уйти из правительства объявил Ф.Байру, который является лидером центристской партии MoDem.

Накануне министр обороны Франции Сильви Гулар также обратилась с просьбой к руководству страны не включать ее в состав нового правительства.

Таким образом, теперь в правительстве нет ни одного министра, который был бы членом партии MoDem.

Президент Франции Эмманюэль Макрон после победы его партии "Вперед, республика!" на парламентских выборах поручил премьер-министру страны Эдуару Филиппу сформировать новое правительство до среды.

Ожидается, что новый состав кабинета министров будет объявлен до 18:00 по местному времени (20:00) среды.