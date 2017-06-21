Министр по европейским делам и министр юстиции Франции покидают правительство

Французский министр по европейским делам Мариэль де Сарне и министр юстиции Франции Франсуа Байру уходят из правительства, передает в среду телеканал БФМ-ТВ.
По его информации, об уходе М.де Сарне сообщили в партии MoDem (Демократическое движение). Теперь она возглавит группу этой партии в Национальном собрании, отмечает телеканал.
Ранее в среду о решении уйти из правительства объявил Ф.Байру, который является лидером центристской партии MoDem.
Накануне министр обороны Франции Сильви Гулар также обратилась с просьбой к руководству страны не включать ее в состав нового правительства.
Таким образом, теперь в правительстве нет ни одного министра, который был бы членом партии MoDem.
Президент Франции Эмманюэль Макрон после победы его партии "Вперед, республика!" на парламентских выборах поручил премьер-министру страны Эдуару Филиппу сформировать новое правительство до среды.
Ожидается, что новый состав кабинета министров будет объявлен до 18:00 по местному времени (20:00) среды.
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