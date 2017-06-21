В Кишиневе просят ЕС не отменять транш в 100 млн. евро из-за возможного изменения избирательной системы Молдавии

Премьер-министр Молдавии Павел Филип на встрече с председателем Европейского совета Дональдом Туском призвал Брюссель не связывать предоставление помощи со стороны Евросоюза с изменением избирательной системы в республике, сообщила "Интерфаксу" пресс-служба правительства.

В ходе встречи П.Филип отметил важность для Молдавии макрофинансовой помощи со стороны ЕС, и важность продолжения бюджетной поддержки и отношений с МВФ.

"Мы просим не связывать напрямую предоставление макрофинансовой помощи с изменением избирательной системы, поскольку для ее предоставления правительство и Еврокомиссия выполнили все согласованные предварительные условия. Эта помощь очень важна для Молдавии, и она будет направлена строго на реализацию реформ", - заявил молдавский премьер.

Комментируя заключение Венецианской комиссии, которая не рекомендовала осуществлять изменение избирательной системы без широкого политического консенсуса, премьер подчеркнул, что "состоятся широкие обсуждения по этому поводу, и большинство рекомендаций будут учтены, чтобы соблюсти все демократические нормы и избежать злоупотреблений на выборах".

П.Филип заявил, что "Молдова будет еще более амбициозной в достижении своей цели на пути европейской интеграции".

Согласно сообщению пресс-службы, основные темы, которые обсуждались на встрече - реформы, макрофинансовая помощь со стороны Европейского союза, законопроект об изменении избирательной системы.

"В свою очередь, европейский чиновник приветствовал постоянную приверженность Молдовы к европейскому проекту и одобрил действия, предпринятые правительством Молдовы в целях гарантии его необратимости", - отмечается в сообщении.