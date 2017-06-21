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Экология 21.06.2017 11:57

Аномальная жара несет потенциальную угрозу для почти 75% человечества в XXI веке, полагают американские ученые

Около 74% процентов населения Земли в ближайшие 80 лет, по-видимому, столкнется с последствиями чрезвычайно жаркой погоды, сообщили в среду западные СМИ со ссылкой на научное исследование, опубликованное Гавайским университетом в Маноа.

По данным ученых, такая перспектива ожидает человечество в том случае, если масштабы выбросов парниковых газов продолжат увеличиваться.

Однако даже при резком сокращении интенсивности выбросов парниковых газов, около 48% человечества до конца XXI века все равно может столкнуться с опасной жарой, отмечается в исследовании.

"У нас не остается вариантов для будущего: что касается жары, наш выбор стоит между "плохо" и "ужасно", - заявил исследователь Камило Мора.

"Много людей по всему миру уже заплатили высокую цену из-за жаркой погоды, и несмотря на это, исследования показывают: (подобная тенденция - ИФ) вероятно, продолжится, ситуация может быть намного хуже, если выбросы (парниковых газов - ИФ) не будут значительно сокращены", - отметил он.

К.Мора также осудил недавнее решение президента США Дональда Трампа о выходе из Парижского соглашения по климату.

Соглашение по борьбе с изменениями климата было подготовлено в Париже в 2015 году, а заключено в апреле 2016 года в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке. Подписи под документом поставили представители более 170 стран, в том числе США, Китая и России. Оно заменило Киотский протокол. Парижское соглашение обязало США к 2025 году сократить выбросы парниковых газов на 26-28% по сравнению с уровнем 2005 года.

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Тэги: США, ЖАРА, ЭФФЕКТ, ИССЛЕДОВАНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]