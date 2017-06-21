Гражданин Украины пытался вывезти из Азербайджана в Казахстан незадекларированные 68 тыс. евро

Сотрудники Главного управления таможни на воздушном транспорте Азербайджана предотвратили попытку незаконного вывоза за пределы республики гражданином Украины незадекларированной валюты на 68 тыс. евро, сообщает сайт Государственного таможенного комитета (ГТК).

«У собиравшегося лететь авиарейсом Баку-Алматы гражданина Украины таможенники обнаружили незадекларированные 68 тыс. евро», - говорится в сообщении ГТК.

При регистрации на рейс он задекларировал 7 тыс. евро. Однако при дополнительном досмотре таможенники обнаружили в его ручной клади, ноутбуке и нижнем белье незадекларированные 68 тыс. евро.

"У нарушителя режима таможенного контроля было изъято 75 тыс. евро", - подчеркивает ГТК.

Р.Бабаев