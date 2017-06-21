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Происшествия 21.06.2017 11:58

Гражданин Украины пытался вывезти из Азербайджана в Казахстан незадекларированные 68 тыс. евро

Сотрудники Главного управления таможни на воздушном транспорте Азербайджана предотвратили попытку незаконного вывоза за пределы республики гражданином Украины незадекларированной валюты на 68 тыс. евро, сообщает сайт Государственного таможенного комитета (ГТК).

«У собиравшегося лететь авиарейсом Баку-Алматы гражданина Украины таможенники обнаружили незадекларированные 68 тыс. евро», - говорится в сообщении ГТК.

При регистрации на рейс он задекларировал 7 тыс. евро. Однако при дополнительном досмотре таможенники обнаружили в его ручной клади, ноутбуке и нижнем белье незадекларированные 68 тыс. евро.

"У нарушителя режима таможенного контроля было изъято 75 тыс. евро", - подчеркивает ГТК.

Р.Бабаев

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Тэги: ТАМОЖНЯ, ДОЛЛАРЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]