В ДТП на дорогах Азербайджана за минувшие сутки погибли 3 и пострадали 4 человека - МВД

Три человека погибли в результате произошедших за минувшие сутки на территории Азербайджана пяти дорожно-транспортных происшествий, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в МВД республики.
В зафиксированных ДТП также пострадали четыре человека.
За сутки на территории республики было зафиксировано 70 преступлений, 21 из которых удалось раскрыть по "горячим следам".
По подозрению в совершении преступлений органы правопорядка задержали 64 человека.
Зафиксировано 14 фактов, связанных с незаконным оборотом наркотиков.
Р.Бабаев
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