В Азербайджане будет построен завод по производству одноразовых шприцов

ООО "Diamed Co" построит в Азербайджане завод по производству одноразовых шприцов, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в министерстве экономики.
"Для строительства завода компании Diamed Co отведен земельный участок площадью 1 га на территории Пираллахинского промышленного парка", - отметили в ведомстве.
Diamed Co создана в Азербайджане 14 апреля 2017 года, 26 мая получила статус резидента Пираллахинского промышленного парка
"Для производства продукции на заводе будет использоваться местное и зарубежное сырье. Мощность завода составит 55-58 млн одноразовых шприцов в год. В настоящее время внутренние потребности в данной продукции покрываются полностью за счет импорта. Производимую продукцию планируется направлять, в том числе на экспорт – в Россию, Грузию, Иран и страны Средней Азии", - подчеркнули в ведомстве.
На заводе будут работать на постоянной основе 50 человек.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев в сентябре 2016 года подписал распоряжение о создании Пираллахинского промышленного парка. Целью создания парка является обеспечение продолжительного развития ненефтяного сектора в стране, дальнейшего расширения предпринимательской деятельности в промышленности, развитие фармацевтической промышленности, снижение зависимости от импорта фармацевтической продукции, поощрение местного производства для удовлетворения потребностей населения в лекарственных средствах и увеличение занятости населения в производственной сфере.
А.Азизов
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