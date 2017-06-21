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Бизнес и законодательство 21.06.2017 12:23

В Азербайджане будет построен завод по производству одноразовых шприцов

ООО "Diamed Co" построит в Азербайджане завод по производству одноразовых шприцов, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в министерстве экономики.

"Для строительства завода компании Diamed Co отведен земельный участок площадью 1 га на территории Пираллахинского промышленного парка", - отметили в ведомстве.

Diamed Co создана в Азербайджане 14 апреля 2017 года, 26 мая получила статус резидента Пираллахинского промышленного парка

"Для производства продукции на заводе будет использоваться местное и зарубежное сырье. Мощность завода составит 55-58 млн одноразовых шприцов в год. В настоящее время внутренние потребности в данной продукции покрываются полностью за счет импорта. Производимую продукцию планируется направлять, в том числе на экспорт – в Россию, Грузию, Иран и страны Средней Азии", - подчеркнули в ведомстве.

На заводе будут работать на постоянной основе 50 человек.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в сентябре 2016 года подписал распоряжение о создании Пираллахинского промышленного парка. Целью создания парка является обеспечение продолжительного развития ненефтяного сектора в стране, дальнейшего расширения предпринимательской деятельности в промышленности, развитие фармацевтической промышленности, снижение зависимости от импорта фармацевтической продукции, поощрение местного производства для удовлетворения потребностей населения в лекарственных средствах и увеличение занятости населения в производственной сфере.

А.Азизов

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Тэги: КОМПАНИЯ, ЗАВОД, СТРОИТЕЛЬСТВО


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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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