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Инфраструктура и тендеры 21.06.2017 12:35

АЖД купит в Украине стрелочный перевод за $105 тыс.

Днепропетровский стрелочный завод поставит ЗАО «Азербайджанские железные дороги» стрелочный перевод за $105 тыс., сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в министерстве экономики Азербайджана.

«Днепропетровский стрелочный завод стал победителем тендера, проводимого инфраструктурным департаментом ЗАО «АЖД» на поставку симметричного стрелочного перевода типа R-50 марки 1/6. Стороны уже подписали соответствующий контракт стоимостью $105 тыс.», - отметили в Минэкономики.

Стрелочный перевод- наиболее широко распространенное устройство соединения путей, которое предназначено для перевода подвижного состава с одного пути на другой.

Н.Аббасова

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ЖЕЛДОРОГА, ОБОРУДОВАНИЕ, ПОСТАВКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]