АЖД купит в Украине стрелочный перевод за $105 тыс.

Днепропетровский стрелочный завод поставит ЗАО «Азербайджанские железные дороги» стрелочный перевод за $105 тыс., сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в министерстве экономики Азербайджана.

«Днепропетровский стрелочный завод стал победителем тендера, проводимого инфраструктурным департаментом ЗАО «АЖД» на поставку симметричного стрелочного перевода типа R-50 марки 1/6. Стороны уже подписали соответствующий контракт стоимостью $105 тыс.», - отметили в Минэкономики.

Стрелочный перевод- наиболее широко распространенное устройство соединения путей, которое предназначено для перевода подвижного состава с одного пути на другой.

Н.Аббасова