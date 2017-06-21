Песков: Вашингтону не стоит забывать, что Украина - это страна, где продолжается гражданская война

В Кремле не комментируют переговоры США и Украины по возможности предоставления Киеву летального оружия, но напоминают, что на Украине идет гражданская война, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Мы не слышали никаких заявлений со стороны США на счет поставок летального оружия на Украину. Обсуждение подобных вопросов - это внутреннее дело двух стран - Украины и США. Но, единственное - мы надеемся, что в Вашингтоне не будут забывать о том, что Украина - это страна, где продолжается гражданская война", - заявил Д.Песков в среду, отвечая на вопрос журналистов, касающийся реакции Кремля на возможность поставок США Украине летального оружия.

Касаясь высказанной представителями Белого дома надежды на то, что "Россия должна покинуть восток Донбасса", Д.Песков сказал: "Мы не согласны с подобной формулировкой. Мы неоднократно говорили о том, что России нет на территории Донбасса. И поэтому такие высказывания считаем неуместными и неправильными".