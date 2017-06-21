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СНГ 21.06.2017 15:13

Песков: Вашингтону не стоит забывать, что Украина - это страна, где продолжается гражданская война

В Кремле не комментируют переговоры США и Украины по возможности предоставления Киеву летального оружия, но напоминают, что на Украине идет гражданская война, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Мы не слышали никаких заявлений со стороны США на счет поставок летального оружия на Украину. Обсуждение подобных вопросов - это внутреннее дело двух стран - Украины и США. Но, единственное - мы надеемся, что в Вашингтоне не будут забывать о том, что Украина - это страна, где продолжается гражданская война", - заявил Д.Песков в среду, отвечая на вопрос журналистов, касающийся реакции Кремля на возможность поставок США Украине летального оружия.

Касаясь высказанной представителями Белого дома надежды на то, что "Россия должна покинуть восток Донбасса", Д.Песков сказал: "Мы не согласны с подобной формулировкой. Мы неоднократно говорили о том, что России нет на территории Донбасса. И поэтому такие высказывания считаем неуместными и неправильными".

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Тэги: РОССИЯ, УКРАИНА, США, ОРУЖИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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