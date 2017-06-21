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Дальнее зарубежье 21.06.2017 15:41

Метеорологи предупреждают о возможной угрозе торнадо и наводнений на юге США

Метеорологи заявляют о возможности возникновения торнадо и внезапных наводнений на юге США из-за тропического шторма "Синди", надвигающегося на штаты Луизиана и Техас, сообщил в среду американский телеканал "Фокс-ньюс".

Ожидается, что "Синди" достигнет побережья Луизианы вечером в среду по местному времени, а затем двинется в направлении Техаса.

Метеорологи предупредили, что дожди, сопровождающие шторм, могут привести к потенциально опасным для местного населения наводнениям.

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Тэги: США, ТОРНАДО, НАВОДНЕНИЯ, УГРОЗА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]