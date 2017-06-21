Метеорологи предупреждают о возможной угрозе торнадо и наводнений на юге США

Метеорологи заявляют о возможности возникновения торнадо и внезапных наводнений на юге США из-за тропического шторма "Синди", надвигающегося на штаты Луизиана и Техас, сообщил в среду американский телеканал "Фокс-ньюс".
Ожидается, что "Синди" достигнет побережья Луизианы вечером в среду по местному времени, а затем двинется в направлении Техаса.
Метеорологи предупредили, что дожди, сопровождающие шторм, могут привести к потенциально опасным для местного населения наводнениям.
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