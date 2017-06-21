В Грузии отмечают рекордный рост числа посещающих страну россиян

В январе-мае 2017 года Грузию посетили 371,1 тыс. граждан России, что на 22,2% больше показателя аналогичного периода 2016 года, сообщает в среду информационно-аналитический департамент МВД Грузии.

По данным ведомства, в мае количество гостей из РФ выросло по сравнению с апрелем на 14,5%, а по сравнению с маем прошлого года на 16,8% - до 99 тыс. человек. Это наивысший майский показатель за последние 11 лет.

По количеству граждан, посетивших Грузию за пять месяцев текущего года, Россия занимает четвертую позицию после Азербайджана, Турции и Армении.

44,5% россиян воспользовалось единственной в настоящее время сухопутной дорогой между РФ и Грузией, пролегающей через Дарьяльское ущелье. Количество российских граждан, которые по этой дороге пересекли границу Грузии через контрольно-пропускной пункт "Верхний Ларс-Казбеги", в январе-мае составило 165,2 тыс. человек (51% всех визитеров, воспользовавшихся этим путем).

Всего Грузию за пять месяцев этого года посетили 2 млн 329,7 тыс. иностранцев, что на 9,7% больше, чем в январе-мае 2016 года. Из них туристов было 981,7 тыс. человек (рост на 25%), транзитом побывали в республике 453,1 тыс. человек, остальные 894,9 тыс. - визитеры другой категории, количество которых снизилось на 3,4%.

В 2016 году Грузию посетили 6 млн 350,8 тыс. иностранцев - на 7,6% больше, чем в 2015 году, в том числе 1 млн 37,6 тыс. граждан РФ (рост за год на 12%).