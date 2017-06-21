Взрыв на Центральном вокзале в Брюсселе организовал 36-летний марокканец

Бельгийские власти в среду распространили информацию о личности человека, пытавшегося организовать теракт на Центральном вокзале в Брюсселе.
По словам представителя федеральной прокуратуры Бельгии Эрика ван дер Стилта, "брюссельским бомбистом был выходец из Марокко, которому было 36 лет". При этом имени его названо не было.
Представитель прокуратуры отметил, что ранее этот человек не был замечен в причастности к террористической деятельности На Центральном вокзале накануне вечером он действовал в одиночку.
Ранее Э.ван дер Сипт сообщил о террористическом характере этого инцидента во вторник вечером на Центральном вокзале Брюсселя.
"Инцидент расценивается как террористическая атака", - заявил он.
Представитель прокуратуры подтвердил, что в ходе инцидента никто не пострадал.
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