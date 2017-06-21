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Дальнее зарубежье 21.06.2017 17:03

Киберучения стран ШОС по противодействию терроризму пройдут в Китае

Командные штабные учения стран-участниц Шанхайской организации сотрудничества по противодействию использованию сети Интернет в террористических, сепаратистских и экстремистских целях пройдут в декабре в Китае, сообщил директор исполкома Региональной антитеррористической структуры (РАТС) ШОС Евгений Сысоев.

"Это будет второе учение по линии кибертерроризма. Первое прошло в декабре 2015 года также в Китае, в городе Сямынь. В конце нынешнего года опять же в декабре мы планируем собраться в КНР для того чтобы провести аналогичные мероприятия. Интерес к этим учениям очень большой", - сказал Е.Сысоев в среду журналистам в Ташкенте.

Он напомнил, что учения "Сямынь-2015" позволили сформировать общее представление о степени готовности компетентных органов стран ШОС к механизмам взаимодействия в данной сфере борьбы с терроризмом и экстремизмом.

По словам главы РАТС, в ходе учений решаются две совместные задачи - по выявлению преступлений в киберпространстве, связанных, прежде всего, с терроризмом, кроме того рассматриваются вопросы взаимного информирования и документирования всех этих фактов

ШОС была основана в 2001 году. В ее состав входят Китай, Россия, Казахстан, Таджикистан, Киргизия, Узбекистан, Индия и Пакистан.

Штаб-квартира РАТС ШОС находится в Ташкенте.

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Тэги: УЗБЕКИСТАН, ШОС, КИТАЙ, КИБЕРУЧЕНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]