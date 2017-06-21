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Дальнее зарубежье 21.06.2017 16:31

В Париже в октябре пройдет День без машины

Ограничения на вождение автомобилей и другого автотранспорта, а также мотоциклов будут введены в Париже 1 октября в воскресенье на один день, сообщает французская ежедневная газета "Паризьен".

"Автомобилисты, мотоциклисты водители других транспортных средств, обратите внимание: в воскресенье первого октября не водите в столице! Мэр Парижа, который организует третью акцию "день без машины", выберет этот год для ограничения движение в формате (крупногабаритного автотранспорта - ИФ)", - говорится в сообщении.

Однако полного запрета на движение во французской столице не будет. Для общественного транспорта и такси сделают исключение, и этому транспорту позволят двигаться со скоростью 20 км/ч. Также под транспортные ограничения не подпадут кареты скорой помощи.

Издание напоминает, что в Париже первый раз подобная акция проводилась 27 сентября 2015 года. Запрет на вождение транспортом распространялся лишь на некоторые кварталы столицы и действовал с 11:00 до 18:00 по местному времени. Затем эту акцию организовывали в 2016 году.

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Тэги: ФРАНЦИЯ, ПАРИЖ, АВТОМОБИЛИ, АКЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]