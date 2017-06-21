В Париже в октябре пройдет День без машины

Ограничения на вождение автомобилей и другого автотранспорта, а также мотоциклов будут введены в Париже 1 октября в воскресенье на один день, сообщает французская ежедневная газета "Паризьен".

"Автомобилисты, мотоциклисты водители других транспортных средств, обратите внимание: в воскресенье первого октября не водите в столице! Мэр Парижа, который организует третью акцию "день без машины", выберет этот год для ограничения движение в формате (крупногабаритного автотранспорта - ИФ)", - говорится в сообщении.

Однако полного запрета на движение во французской столице не будет. Для общественного транспорта и такси сделают исключение, и этому транспорту позволят двигаться со скоростью 20 км/ч. Также под транспортные ограничения не подпадут кареты скорой помощи.

Издание напоминает, что в Париже первый раз подобная акция проводилась 27 сентября 2015 года. Запрет на вождение транспортом распространялся лишь на некоторые кварталы столицы и действовал с 11:00 до 18:00 по местному времени. Затем эту акцию организовывали в 2016 году.