Сеулу не нужно разрешение США для взаимодействия с Пхеньяном - администрация президента Южной Кореи

Южная Корея и ее президент Мун Чжэ Ин не нуждаются в разрешении США или какой-либо иной страны для ведения диалога с КНДР, сообщают в среду южнокорейские СМИ со ссылкой на администрацию южнокорейского президента.

"Возобновление диалога с Северной Кореей может сопровождаться тесным сотрудничеством или консультациями с США, однако Южной Корее не нужно позволение США для этого", - цитируют СМИ выдержки из заявления администрации.

Эти заявления прозвучали после того, как в недавнем интервью президента Южной Кореи телеканалу Си-Би-Эс американский журналист сказал, что остается неясным, согласится ли президент США Дональд Трамп "разрешить" Мун Чжэ Ину начать переговоры с Пхеньяном.

При этом в ходе интервью Мун Чжэ Ин указал на важность диалога в деле урегулирования ситуации вокруг ядерной программы Пхеньяна.

"Я считаю, что диалог необходим. Мы не можем решить ядерную проблему Северной Кореи лишь путем санкций и давления", - подчеркнул он.