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Дальнее зарубежье 21.06.2017 17:32

Сеулу не нужно разрешение США для взаимодействия с Пхеньяном - администрация президента Южной Кореи

Южная Корея и ее президент Мун Чжэ Ин не нуждаются в разрешении США или какой-либо иной страны для ведения диалога с КНДР, сообщают в среду южнокорейские СМИ со ссылкой на администрацию южнокорейского президента.

"Возобновление диалога с Северной Кореей может сопровождаться тесным сотрудничеством или консультациями с США, однако Южной Корее не нужно позволение США для этого", - цитируют СМИ выдержки из заявления администрации.

Эти заявления прозвучали после того, как в недавнем интервью президента Южной Кореи телеканалу Си-Би-Эс американский журналист сказал, что остается неясным, согласится ли президент США Дональд Трамп "разрешить" Мун Чжэ Ину начать переговоры с Пхеньяном.

При этом в ходе интервью Мун Чжэ Ин указал на важность диалога в деле урегулирования ситуации вокруг ядерной программы Пхеньяна.

"Я считаю, что диалог необходим. Мы не можем решить ядерную проблему Северной Кореи лишь путем санкций и давления", - подчеркнул он.

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Тэги: ЮЖКОРЕЯ, США, КНДР, ОТНОШЕНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]