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Дальнее зарубежье 21.06.2017 16:45

Экс-президент Финляндии предстала в роли бездомной в рамках благотворительной акции

Бывший президент Финляндии Тарья Халонен (Tarja Halonen) снялась для благотворительной кампании "Армии спасения" в роли бездомной.

Цель кампании "Неудача может постигнуть каждого", которую проводит "Армия спасения" - показать, что беда и неудачи могут настигнуть каждого, и важно не оставаться равнодушным, сообщил в среду портал телерадиовещания Финляндии Yle.

На фото, снятом в мае фотографом Антоном Суксдорффом (Anton Sucksdorff), Т.Халонен сидит на лестнице, взгляд ее устремлен в пустоту, одежда - старая и грязная. "Я не мог ожидать большего - она полностью вжилась в свою роль и в ситуацию, и мы отсняли нужные кадры за 20 минут. Она вела себя как настоящий профессионал", - сказал фотограф.

Фотосессия была организована в районе Каллио, где живет Т.Халонен, реквизит и одежда для фотосессии были предоставлены "Армией спасения".

Кампания "Неудача может постигнуть каждого" - часть благотворительной акции "Помоги человеку", цель которой - собрать деньги на нужды малоимущих и обездоленных в Финляндии.

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Тэги: ФИНЛЯНДИЯ, ПРЕЗИДЕНТ, БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]