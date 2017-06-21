Экс-президент Финляндии предстала в роли бездомной в рамках благотворительной акции

Бывший президент Финляндии Тарья Халонен (Tarja Halonen) снялась для благотворительной кампании "Армии спасения" в роли бездомной.

Цель кампании "Неудача может постигнуть каждого", которую проводит "Армия спасения" - показать, что беда и неудачи могут настигнуть каждого, и важно не оставаться равнодушным, сообщил в среду портал телерадиовещания Финляндии Yle.

На фото, снятом в мае фотографом Антоном Суксдорффом (Anton Sucksdorff), Т.Халонен сидит на лестнице, взгляд ее устремлен в пустоту, одежда - старая и грязная. "Я не мог ожидать большего - она полностью вжилась в свою роль и в ситуацию, и мы отсняли нужные кадры за 20 минут. Она вела себя как настоящий профессионал", - сказал фотограф.

Фотосессия была организована в районе Каллио, где живет Т.Халонен, реквизит и одежда для фотосессии были предоставлены "Армией спасения".

Кампания "Неудача может постигнуть каждого" - часть благотворительной акции "Помоги человеку", цель которой - собрать деньги на нужды малоимущих и обездоленных в Финляндии.