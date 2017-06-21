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ТЭК 21.06.2017 15:39

Цены на нефть продолжают снижаться после падения накануне, Brent торгуется у $45,95 за баррель

Понижательная тенденция на нефтяном рынке сохраняется в среду на опасениях, что рост глобальной добычи топлива опередит темпы роста мирового спроса на него.

Августовские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:35 подешевели на $0,07 (0,15%) - до $45,95 за баррель.

Котировки фьючерсов на нефть WTI на август на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к указанному времени снизились на $0,01 (0,02%) - до $43,5 за баррель.

Отмечается, что цены на WTI упали более чем на 20% с предыдущего пика, зафиксированного в феврале, что соответствует определению "медвежьего" тренда.

"На рынке пока нет фактора, который мог бы вызвать рост котировок, поэтому они снижаются, - говорит старший аналитик сырьевого рынка SEB AB Бьярн Скилдруп. - Саудовской Аравии и России будет сложно продолжать сокращать добычу на фоне роста производства нефти в США и Ливии".

Отмечается, что с ноября 2016 года, когда ОПЕК объявила о заключении соглашения об ограничении нефтедобычи, добыча в Штатах подскочила на 7,3%, до 9,3 млн баррелей в сутки.

Накануне Американский институт нефти (API) сообщил, что запасы нефти в США на минувшей неделе сократились на 2,72 млн баррелей. Официальные данные Минэнерго будут обнародованы в среду в 18:30.

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Тэги: МИР, НЕФТЬ, ЦЕНА, ДЕНЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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