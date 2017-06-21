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Транспорт и связь 21.06.2017 15:42

Грузоперевозки через Азербайджан в рамках TRACECA за январь-апрель увеличились на 9%

Объем грузоперевозок по территории Азербайджана в рамках Евроазиатского транспортного коридора (TRACECA) за январь-апрель 2017 года составил 17 млн 134,8 тыс. тонн, что на 9,1% выше показателя аналогичного периода 2016 года, сообщили агентству “Интерфакс-Азербайджан” в Госкомстате.

По данным Госкомстата, 4 млн 516,1 тыс. тонн или 26,4% всех грузоперевозок в рамках коридора пришлось на железнодорожный транспорт, 10 млн 322,8 тыс. тонн или 60,2% - автомобильный, 2 млн 295,9 тыс. тонн или 13,4% - морской транспорт.

На долю транзитных грузов, перевезенных через Азербайджан в рамках TRACECA за январь-апрель 2017 года пришлось 3 млн 376,1 тыс. тонн или 19,7% от общего объема грузоперевозок по данному коридору.

Транспортный коридор Европа-Кавказ-Азия (Программа Евросоюза TRACECA) соединяет Франкфурт (Германия) с Шанхаем (Китай).

Участниками программы являются: Азербайджан, Армения, Грузия, Болгария, Румыния, Украина, Молдова, Турция, Казахстан, Узбекистан, Таджикистан, Киргизия, Афганистан.

Н.Аббасова

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Тэги: TRACECA, ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, РОСТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]