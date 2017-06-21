Анталья ожидает по итогам 2017 года 2,6 млн российских туристов - в 5 раз больше, чем в 2016

В Анталье прогнозируют по итогам года рост въездного турпотока более чем на четверть, из России ожидают 2,6 млн человек, сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР) со ссылкой на совет по туризму Антальи.
"В Анталье на основе информации об объемах перевозки, прогнозов туроператоров и данных о загрузке отелей смоделировали количество прибытий с ключевых рынков. Согласно расчетам, в текущем году регион примет порядка 7,25 млн зарубежных гостей, что на 27% превысит показатели 2016 года - 5,7 млн человек)", - отмечают в АТОР.
Как заявил глава совета Реджеп Явуз, прогнозы на 2017 год благоприятны в основном благодаря возвращению российского рынка, который по итогам года должен стать главным въездным рынком Антальи. Регион ожидает 2,6 млн туристов из России, что в 5,3 раза превысит показатели 2016 года (486 тысяч человек).
В целом рынок стран СНГ, включая Россию, как ожидается, поставит Анталье не менее 3,4 млн туристов: около 600 тысяч отдыхающих приедет с Украины, 200 тысяч - из Казахстана. При этом, согласно прогнозу, количество туристов из Европы снизится на 28%.
В мае Анталью посетило более миллиона иностранных туристов, при этом почти 505 тысяч из них - россияне.
Армянский диверсант признался в планах проникновения на позиции ВС Азербайджана - Минобороны
В граничащей с Туркменистаном афганской провинции уничтожено не менее 30 боевиков ИГ - полиция
МИД Азербайджана исключил независимого японского блогера из «черного списка» по Нагорному Карабаху
Минналогов Азербайджана в январе-мае 2017г по фактам сокрытия денежных средств и товаров применило финсанкции на 5,5 млн манатов
Курс манат/доллар на 22 июня - 1,7022 AZN/$1
SOCAR подтвердила свой интерес к проекту Евразия в Казахстане
Президент Алиев выделил 3 млн манатов на строительство автодороги в Биласуварском районе
Президент Алиев выделил 2,5 млн манатов на строительство автодороги в Абшеронском районе
Президент Азербайджана выделил 7,5 млн манат на капремонт многоквартирных домов в Лянкяране
В Кремле сообщили о планах до конца июня провести телефонный разговор лидеров "нормандской четверки"
Президент РФ на "полях" G20 проведет встречи с коллегами из Франции и Южной Кореи
Представители России и Бразилии подписали ряд документов по итогам переговоров
Таллинн ждет прогресса в переговорах между Азербайджаном и ЕС по новому соглашению о сотрудничестве
Эмин Агаларов: «На «Жару-2017» в Баку прилетят более 500 артистов»
В БУДУЩЕМ В БАКУ ВОЗМОЖНО СТРОИТЕЛЬСТВО СПЕЦИАЛЬНОЙ ТРАССЫ ДЛЯ F-1
Начался второй этап проекта под названием «Центр карьеры и развития молодежи»
Банк ВТБ (Азербайджан) внедрил услугу онлайн-бронирования очереди
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»