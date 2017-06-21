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Туризм 21.06.2017 15:48

Анталья ожидает по итогам 2017 года 2,6 млн российских туристов - в 5 раз больше, чем в 2016

В Анталье прогнозируют по итогам года рост въездного турпотока более чем на четверть, из России ожидают 2,6 млн человек, сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР) со ссылкой на совет по туризму Антальи.

"В Анталье на основе информации об объемах перевозки, прогнозов туроператоров и данных о загрузке отелей смоделировали количество прибытий с ключевых рынков. Согласно расчетам, в текущем году регион примет порядка 7,25 млн зарубежных гостей, что на 27% превысит показатели 2016 года - 5,7 млн человек)", - отмечают в АТОР.

Как заявил глава совета Реджеп Явуз, прогнозы на 2017 год благоприятны в основном благодаря возвращению российского рынка, который по итогам года должен стать главным въездным рынком Антальи. Регион ожидает 2,6 млн туристов из России, что в 5,3 раза превысит показатели 2016 года (486 тысяч человек).

В целом рынок стран СНГ, включая Россию, как ожидается, поставит Анталье не менее 3,4 млн туристов: около 600 тысяч отдыхающих приедет с Украины, 200 тысяч - из Казахстана. При этом, согласно прогнозу, количество туристов из Европы снизится на 28%.

В мае Анталью посетило более миллиона иностранных туристов, при этом почти 505 тысяч из них - россияне.

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Тэги: ТУРЦИЯ, АНТАЛЬЯ, РОССИЯНЕ, ТУРИЗМ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]