Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7022 EUR   1.8952 RUR   0.0285 GBR   2.1501 TRY   0.4799

Цена на нефть

    $/bbl WTI   44.74 Brent   47.37

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 18° 26° Завтра 19° 26° 23 Июн 19° 27° 24 Июн 21° 28°

Дальнее зарубежье 21.06.2017 17:16

Парламент Румынии объявил вотум недоверия премьеру страны

Премьер-министру Румынии Сорину Гриндяну в среду в парламенте выражен вотум недоверия, сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс

За недоверие в отношении главы правительства высказался 241 парламентарий, при необходимом минимуме в 233 голоса.

С предложением о проведении такого голосования выступили депутаты от правящей Социал-демократической партии (СДП).

С.Гриндяну отказывается принимать итоги голосования и заявляет о том, что голосование инициировал лидер СДП Ливиу Драгня для того, чтобы отстранить его от власти и поставить во главе правительства человека, лояльного социал-демократам.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: РУМЫНИЯ, ПАРЛАМЕНТАРИИ, ПРЕМЬЕР, НЕДОВЕРИЕ

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]