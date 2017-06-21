Парламент Румынии объявил вотум недоверия премьеру страны

Премьер-министру Румынии Сорину Гриндяну в среду в парламенте выражен вотум недоверия, сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс

За недоверие в отношении главы правительства высказался 241 парламентарий, при необходимом минимуме в 233 голоса.

С предложением о проведении такого голосования выступили депутаты от правящей Социал-демократической партии (СДП).

С.Гриндяну отказывается принимать итоги голосования и заявляет о том, что голосование инициировал лидер СДП Ливиу Драгня для того, чтобы отстранить его от власти и поставить во главе правительства человека, лояльного социал-демократам.