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Дальнее зарубежье 21.06.2017 17:46

Дания ужесточает борьбу с отмыванием денег в ответ на "панамские досье"

Дания ужесточает законодательство о борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма в ответ на раскрытие информации в так называемых "панамских досье" и требует от банков более тщательного соблюдения правил.

В частности, правительство раскритиковало два крупных банка - Nordea и Danske Bank, утверждая, что они не выполняли обязательства, направленные на предотвращение легализации денежных средств, полученных преступным путем, пишет датское издание Altinget.

Министр по делам промышленности Бриан Миккельсен заявил телеканалу TV2, что представители правящей коалиции и оппозиции заключили соглашение об эффективной борьбе с отмыванием денег.

Договоренности, в частности, предусматривают более строгое наказание для отдельных банковских руководителей и консультантов в случае выявления нарушений, включая увеличение максимального срока тюремного заключения с шести до восьми лет, сообщает агентство Bloomberg.

Решение было принято на волне общественного возмущения после публикации "панамских досье", согласно которым панамская компания Mossack Fonseca помогала клиентам, включая политиков и знаменитостей, скрывать от налогов активы на миллиарды долларов. Опубликованные материалы позволили преодолеть сопротивление со стороны тех, кто настаивал на конфиденциальности сведений об определенных типах инвестиционных структур.

Nordea фигурировал в материалах в качестве одного из банков, которые помогали клиентам уходить от налогов.

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Тэги: ДАНИЯ, ДЕНЬГИ, ОТМЫВАНИЕ, ЗАКОНЫ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]