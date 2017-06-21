Ситуация вокруг вокзала в Антверпене нормализовалась

Полиция снимает оцепление близ вокзала в Антверпене, в районе которого были перекрыты несколько улиц после того, как прохожие сообщили правоохранителям о двоих молодых людях с игрушечным оружием, сообщают бельгийские СМИ.

Обнаружены ли молодые люди, не сообщается. Во время проведения спецоперации над вокзалом барражировал полицейский вертолет, в районе были размещены снайперы и вооруженные спецназовцы в бронежилетах и касках.

Несколько улиц в районе вокзала были закрыты. Жителям было рекомендовано оставаться дома.