Россия делает все, чтобы Грузия не вступила в НАТО - посол США

Россия принимает все меры для воспрепятствования интеграции Грузии в Североатлантический альянс, заявил посол США в Тбилиси Ян Келли.
"Россия всячески пытается помешать Грузии в присоединении к НАТО. Кроме того, Россия ослабила территориальную целостность Грузии. Именно поэтому мы считаем, что важно поддерживать стремление Грузии стать членом евроатлантического объединения", - сказал Я.Келли в среду журналистам.
Он отметил, что в связи с этим "осуществляется много программ, чтобы была повышена обороноспособность Грузии, именно этому служат программы США по укреплению обороноспособности Грузии".
Накануне министр обороны Грузии Леван Изория заявил журналистам, что США продолжают оказывать помощь в повышении обороноспособности грузинской армии.
"Уже через месяц благодаря американской помощи начинается строительство грузино-американского военного учебного центра, в котором будут проходить подготовку девять наших батальонов. Это очень амбициозная программа", - сказал Л.Изория.
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