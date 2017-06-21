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Дальнее зарубежье 21.06.2017 16:19

Во Франции на берег вынесло почти две тонны наркотиков

Сотрудники французской жандармерии обнаружили почти две тонны кокаина в курортной коммуне Мимизан, расположенной на юго-западе Франции на атлантическом побережье страны, сообщают французские СМИ.

"Почти две тонны кокаина были найдены во вторник днем на пляже в коммуне Мимизан. (По этому делу - ИФ) в общей сложности задержаны и помещены под стражу 11 человек", - отмечают СМИ.

Следователи установили, что группа лиц пыталась выловить груз наркотиков из моря, однако, несмотря на их усилия, емкости с кокаином выбросило на берег.

По данным полиции, среди задержанных присутствуют граждане Греции.

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Тэги: ФРАНЦИЯ, ПОБЕРЕЖЬЕ, НАРКОТИКИ, ОБНАРУЖЕНИЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]