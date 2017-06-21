Во Франции на берег вынесло почти две тонны наркотиков

Сотрудники французской жандармерии обнаружили почти две тонны кокаина в курортной коммуне Мимизан, расположенной на юго-западе Франции на атлантическом побережье страны, сообщают французские СМИ.

"Почти две тонны кокаина были найдены во вторник днем на пляже в коммуне Мимизан. (По этому делу - ИФ) в общей сложности задержаны и помещены под стражу 11 человек", - отмечают СМИ.

Следователи установили, что группа лиц пыталась выловить груз наркотиков из моря, однако, несмотря на их усилия, емкости с кокаином выбросило на берег.

По данным полиции, среди задержанных присутствуют граждане Греции.