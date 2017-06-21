В странах ШОС за год заблокировали доступ к 100 тыс. экстремистских сайтов

Страны-члены Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в 2016 году заблокировали доступ к 100 тысячам интернет-ресурсов, пропагандирующим идеи терроризма, сепаратизма и экстремизма, сообщил директор исполкома Региональной антитеррористической структуры (РАТС) ШОС Евгений Сысоев.

"Только в 2016 году перекрыто порядка 100 тысяч интернет-ресурсов, на которых было размещено около 1 миллиона документов террористическо-экстремистского характера", - сказал Е.Сысоев в среду журналистам в Ташкенте.

По его словам, киберпростанство предоставляет уникальные возможности для международных террористических организаций решать свои задачи и цели, в том числе вовлекать новых членов, проводить радикализацию молодежи, управлять своими ячейками и организовывать теракты.

"В настоящее время блокирование сайтов в Интернете - это не самая эффективная мера, но вместе с тем, отказываться от этого мы не пока намерены", - отметил глава РАТС ШОС.

Региональная антитеррористическая структура ШОС базируется в Ташкенте.