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СНГ 21.06.2017 18:03

В странах ШОС за год заблокировали доступ к 100 тыс. экстремистских сайтов

Страны-члены Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в 2016 году заблокировали доступ к 100 тысячам интернет-ресурсов, пропагандирующим идеи терроризма, сепаратизма и экстремизма, сообщил директор исполкома Региональной антитеррористической структуры (РАТС) ШОС Евгений Сысоев.

"Только в 2016 году перекрыто порядка 100 тысяч интернет-ресурсов, на которых было размещено около 1 миллиона документов террористическо-экстремистского характера", - сказал Е.Сысоев в среду журналистам в Ташкенте.

По его словам, киберпростанство предоставляет уникальные возможности для международных террористических организаций решать свои задачи и цели, в том числе вовлекать новых членов, проводить радикализацию молодежи, управлять своими ячейками и организовывать теракты.

"В настоящее время блокирование сайтов в Интернете - это не самая эффективная мера, но вместе с тем, отказываться от этого мы не пока намерены", - отметил глава РАТС ШОС.

Региональная антитеррористическая структура ШОС базируется в Ташкенте.

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Тэги: УЗБЕКИСТАН, ШОС, САЙТЫ, ЭКСТРЕМИЗМ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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