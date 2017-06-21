SOCAR подтвердила свой интерес к проекту Евразия в Казахстане

"КМГ-Евразия" (входит в "КазМунайГаз"), Eni, "РН-Эксплорейшн" (входит в "Роснефть"), CNPC, Госнефтекомпания Азербайджана (ГНКАР), NEOS Geosolutions, Agip Caspian Sea B.V. и власти Казахстана заключили меморандум о взаимопонимании по проекту "Евразия", предполагающего бурение сверхглубокой скважины в районе Прикаспийской впадины.

Со стороны Казахстана меморандум подписали Минэнерго и комитет геологии и недропользования Мининвестразвития республики, сообщила пресс-служба Минэнерго.

"Стороны в течение срока действия меморандума проведут на эксклюзивной основе переговоры по основным коммерческим, техническим и контрактным условиям реализации проекта "Евразия" с целью заключения контракта на геологическое изучение Прикаспийской впадины в соответствии с законодательством республики Казахстан", - говорится в сообщении.

По данным Минэнерго, вероятные запасы в Прикаспийской впадине составляют до 60 млрд тонн нефти.

"С учетом того, что часть Прикаспийской впадины находится на территории Российской Федерации, уполномоченные органы республики Казахстан и РФ выразили намерения обмениваться геолого-геофизической информацией и координировать свою деятельность в части унификации методологии проводимых работ по изучению Прикаспийской впадины", - говорится в сообщении Минэнерго.

Ранее Минэнерго заявляло, что целью подписания меморандума является проведение переговоров по созданию консорциума и подготовка контракта на геологическое изучение.

"Ожидается, что реализация проекта в дальнейшей перспективе позволит: во-первых, обеспечить нефтегазовую отрасль стабильной ресурсной базой - своеобразным "стратегическим резервом" углеводородного сырья; во-вторых, позволит избежать падения добычи, которое может наступить через 15-20 лет; в-третьих, станет фундаментом энергетической безопасности страны, защитным механизмом на случай возможных экономических потрясений", - отмечалось в сообщении ведомства.

Минэнерго со ссылкой на мнение специалистов заявляло, что перспективы значительного увеличения ресурсной базы связаны с разведкой глубокозалегающих горизонтов, где имеется вероятность обнаружения крупных скоплений углеводородов.

Для обоснования геолого-разведочных работ необходимо предварительно провести масштабные работы по геологическому изучению.

Ранее со ссылкой на "КазМунайГаз" сообщалось, что международный консорциум для реализации проекта "Евразия" планируется сформировать в 2017 году. С целью участия в проекте "КазМунайГаз" зарегистрировал ТОО "КМГ-Евразия".

Президенты РФ и Казахстана в сентябре 2014 года запустили совместный проект "Евразия", в рамках которого предполагается осуществить бурение сверхглубокой скважины глубиной 15 км. В результате бурения планируется обнаружить залежи углеводородов на глубине приблизительно 7-9 км в районе Прикаспийской впадины.