В мировом океане перестали обесцвечиваться коралловые рифы - ученые

Наблюдавшееся в различных регионах мира обесцвечивание коралловых рифов, возможно, прекратилось, сообщили ученые Национального управления океанических и атмосферных исследований США (NOAA).
Специалисты NOAA ссылаются на результаты исследований, в том числе на данные спутникового наблюдения.
Обесцвечивание кораллов более не наблюдается ни в одном из трех океанов, где обитают кораллы - Атлантическом, Тихом и Индийском, - что свидетельствует о вероятном прекращении данного природного феномена, пишет Japan Times.
Ученые заявили, что продолжат следить за изменениями температур поверхностных вод и за процессом обесцвечивания следующие полгода, чтобы подтвердить свою гипотезу.
Повышение температуры воды в мировом океане началось в 2015 году и стало наиболее длительным за всю историю наблюдений, сообщил координатор проекта по наблюдению за коралловыми рифами NOAA Марк Икин.
Длительное воздействие высоких температур отрицательно сказалось на более чем 70% всех тропических коралловых рифов. По охвату территории и степени разрушения этот период стал беспрецедентным в истории, добавил ученый.
Коралловые рифы США пострадали в наибольшей степени: стремительное обесцвечивание наблюдалось на протяжении двух лет у рифов около Флориды и Гавайских островов, три года у побережья Северных Марианских островов и четыре года близ острова Гуам - территорий США в западной части Тихого океана.
Коралловые рифы защищают береговую полосу от штормов и обеспечивают экосистему для обитания рыб и других морских организмов, в том числе для видов, имеющих большую экологическую или экономическую ценность.
После обесцвечивания кораллов рифы быстро разрушаются. Частичное обесцвечивание может не привести к гибели этих организмов, однако более серьезные и длительные процессы зачастую являются причиной необратимых изменений, пояснили ученые.
Повышение температуры воды в океане в начале 2017 года в очередной раз привело к глобальному обесцвечиванию кораллов Большого Барьерного Рифа в Австралии, а также повлияло на состояние рифов у побережья Американского Самоа на юге Тихого океана, которые уже были серьезно повреждены в 2015 году.
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