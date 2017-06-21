Президент РФ Владимир Путин на полях G20 встретится с лидерами Франции и Южной Кореи, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

По его словам, встреча с французским лидером Эмманюэлем Макроном запланирована по итогам переговоров в Париже.

"Кроме того, была договоренность с новым южнокорейским президентом встретиться на "двадцатке", и мы тоже эту встречу сейчас прорабатываем", - сказал Ю.Ушаков.