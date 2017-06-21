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СНГ 21.06.2017 18:25

Президент РФ на "полях" G20 проведет встречи с коллегами из Франции и Южной Кореи

Президент РФ Владимир Путин на полях G20 встретится с лидерами Франции и Южной Кореи, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

По его словам, встреча с французским лидером Эмманюэлем Макроном запланирована по итогам переговоров в Париже.

"Кроме того, была договоренность с новым южнокорейским президентом встретиться на "двадцатке", и мы тоже эту встречу сейчас прорабатываем", - сказал Ю.Ушаков.

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Тэги: РОССИЯ, ПРЕЗИДЕНТ, G20, ВСТРЕЧИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]