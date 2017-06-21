Начался второй этап проекта под названием «Центр карьеры и развития молодежи»

Начался второй этап проекта «Центр карьеры и развития молодежи», успешно осуществляемого Ассоциацией «Детские деревни SOS Азербайджан» при поддержке компании Bakcell – Первого Оператора Мобильной Связи и Ведущего Провайдера Мобильного Интернета в Азербайджане.

В рамках первого этапа проекта проведенного в прошлом году 15 молодых людей из Ассоциации «Детские деревни SOS Азербайджан» приняли участие в семинарах на тему «Начни и совершенствуй свой бизнес». Шестеро из них полностью подготовили бизнес-планы своих идей. В ходе следующего этапа, Оценочная Комиссия, состоящая из представителей компании Bakcell, Ассоциации «Детские деревни SOS Азербайджан», а также Международной организации труда (МОТ), рассмотрит заявки участников. Три бизнес проекта, которые будут признаны самыми успешными, по результатам оценивания, получат необходимое финансирование от компании Bakcell.

Нужно отметить, что проект «Центр карьеры и развития молодежи», осуществляется с января 2016 года в городе Баку, Ассоциацией «Детские деревни SOS Азербайджан», при финансовой поддержке компании Bakcell. В рамках данного проекта, молодые люди имели возможность посетить такие курсы как «Навыки прохождения собеседования», «Составление профессионального резюме», «Выбор направления для карьеры и бухгалтерия», «основные навыки для превращения в активного участника трудового рынка и профессиональная ориентация» и многие другие, проводимые в центре, снабженным всем необходимым оборудованием. Благодаря семинарам, молодые люди получили первоначальные знания и навыки, необходимые для поиска вакансий и установления связей с работодателями, а также навыки в сфере информационных технологий, которые могут быть полезными в трудоустройстве.

Тренинги на тему «Начни и совершенствуй свой бизнес», организованные в рамках данной программы Международной организацией труда, проводятся международными преподавателями и сертифицированными экспертами МОТ.

Программа «Начни и совершенствуй свой бизнес» осуществляется на государственном уровне Министерством труда и социальной защиты населения, в рамках выполнения общенациональной программы по самозанятости, в соответствии с распоряжением Президента Азербайджанской Республики г-на Ильхама Алиева от 7 апреля 2016 г. "О дополнительных мерах в области обеспечения самозанятости населения".

Напомним, что компания Bakcell оказывает поддержку детям лишенным родительской опеки, а также детям из малоимущих семей, в рамках сотрудничества с Ассоциацией «Детские деревни SOS Азербайджан» с 2009 года.