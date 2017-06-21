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СНГ 21.06.2017 19:03

Восемь человек осуждены в Уральске за пропаганду ИГ и подготовку теракта

Специализированный межрайонный суд по уголовным делам Западно-Казахстанской области в среду в Уральске вынес приговор восьмерым жителям поселка Жангала, пропагандировавшим идеи террористической организации "Исламское государство" и готовившим нападение на отдел полиции, сообщил корреспондент агентства "Интерфакс-Казахстан" из зала суда.

Организатор группы признан виновным по ст. 255,ч.4 (посягательство на жизнь человека, совершенное в целях нарушения общественной безопасности, устрашения населения), по ст. 256,ч.2 (пропаганда терроризма), по ст. 257,ч.1,2 (создание и руководство террористической группой) Уголовного кодекса республики. Он и еще один участник группы получили по 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Четверо их соратников получили по 11 лет лишения свободы с конфискацией имущества, еще двое за пропаганду терроризма и за недонесение о преступлении осуждены на 5 и 6,5 лет лишения свободы.

Согласно материалам дела, организатора преступной группы - жителя поселка Жангала к террористической деятельности побудил теракт в Актобе, совершенный группой религиозных экстремистов 5 июня 2016 года. Сельчанин начал искать сторонников и оружие для совершения теракта. Он собрал группу из односельчан в возрасте 25 - 33 лет, придерживающихся ваххабистского течения "такфир".

В начале июля в целях пропаганды террористической организации "Исламское государство" (ИГ) члены группы прикрепляли к люку автомобиля палку с самодельным знаменем черного цвета - символом ИГ, привязывали его к дереву и фотографировались на его фоне.

Кроме того, на своих сходках они готовили акт нападения на отдел полиции Жангалинского района.

В августе 2016 года все члены группы были задержаны сотрудниками Комитета национальной безопасности Казахстана.

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Тэги: КАЗАХСТАН, ТЕРРОРИСТЫ, ПРОПАГАНДА, ПРИГОВОР


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