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СНГ 21.06.2017 19:30

РФ и Бразилия в совместном заявлении указали направления возможного сотрудничества в сфере мирного атома

Россия и Бразилия рассмотрят возможности расширения сотрудничества в области мирного использования атомной энергии, говорится в совместном российско-бразильском заявлении, подписанном по итогам переговоров лидеров двух стран.

В документе называются сфере возможного расширения такого сотрудничества: традиционные технологии и ядерная медицина, ядерный топливный цикл, подготовка и повышение квалификации специалистов в области использования атомной энергии в мирных целях, завершение работ по сооружение третьего энергоблока АЭС "Ангра", а также сооружение новых АЭС на территории Бразилии.

Кроме того в документе отмечается значимость наращивания двустороннего сотрудничества по таким направлениям, как разведка нефти и газа и возобновляемым источникам энергии.

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Тэги: РОССИЯ, БРАЗИЛИЯ, АТОМ, СОТРУДНИЧЕСТВО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]