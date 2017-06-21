РФ и Бразилия в совместном заявлении указали направления возможного сотрудничества в сфере мирного атома

Россия и Бразилия рассмотрят возможности расширения сотрудничества в области мирного использования атомной энергии, говорится в совместном российско-бразильском заявлении, подписанном по итогам переговоров лидеров двух стран.

В документе называются сфере возможного расширения такого сотрудничества: традиционные технологии и ядерная медицина, ядерный топливный цикл, подготовка и повышение квалификации специалистов в области использования атомной энергии в мирных целях, завершение работ по сооружение третьего энергоблока АЭС "Ангра", а также сооружение новых АЭС на территории Бразилии.

Кроме того в документе отмечается значимость наращивания двустороннего сотрудничества по таким направлениям, как разведка нефти и газа и возобновляемым источникам энергии.