Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7022 EUR   1.8952 RUR   0.0285 GBR   2.1501 TRY   0.4799

Цена на нефть

    $/bbl WTI   44.74 Brent   47.37

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 18° 26° Завтра 19° 26° 23 Июн 19° 27° 24 Июн 21° 28°

Бизнес и законодательство 21.06.2017 17:55

Минналогов Азербайджана в январе-мае 2017г по фактам сокрытия денежных средств и товаров применило финсанкции на 5,5 млн манатов

Министерство налогов Азербайджана в январе-мае 2017 года по фактам сокрытия денежных средств и товаров применило финансовые санкции на 5 млн 454,6 тыс. манатов.

Об этом в статье, опубликованной в газете министерства Vergiler, сообщает генеральный директор департамента по надзору за исполнением налоговых обязательств министерства налогов Зейналабдин Мамедзаде.

«В январе-мае министерство в 942 объектах выявило факты сокрытия от учета денежных средств на 32 млн 936,1 тыс. манатов и товаров на 41 млн 99 тыс. манатов. К этим налогоплательщикам применены финансовые санкции на 5 млн 454,6 тыс. манатов», - пишет З.Мамедзаде.

Кроме того, министерство в 329 объектах выявило факты привлечения к работе сотрудников без подписания трудового договора.

«Проверки выявили, что в 329 объектах 1987 человек были привлечены к работе без трудового договора. В связи с этим были применены финансовые санкции на 1 млн 735 тыс. манатов», - отметил З.Мамедзаде.

А.Ахундов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, МИННАЛОГОВ, ФИНСАНКЦИИ


Похожие новости


Президент Алиев утвердил новый состав коллегии Минналогов Азербайджана Минналогов Азербайджана в январе-июле сократило перечисления налогов и пошлин в госбюджет на 6%, план перевыполнен на 0,4% Минналогов Азербайджана планирует заключать межправительственные договора по обмену финансовой информацией Сменились главы ряда управлений в Минналогов Азербайджана Минналогов Азербайджана в январе-июле план по сбору налогов и пошлин в госбюджет выполнило на 101,9% Минналогов Азербайджана с июля 2011 года зарегистрировало около 13 тыс. физлиц, занимающихся бизнесом

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]