Минналогов Азербайджана в январе-мае 2017г по фактам сокрытия денежных средств и товаров применило финсанкции на 5,5 млн манатов

Министерство налогов Азербайджана в январе-мае 2017 года по фактам сокрытия денежных средств и товаров применило финансовые санкции на 5 млн 454,6 тыс. манатов.

Об этом в статье, опубликованной в газете министерства Vergiler, сообщает генеральный директор департамента по надзору за исполнением налоговых обязательств министерства налогов Зейналабдин Мамедзаде.

«В январе-мае министерство в 942 объектах выявило факты сокрытия от учета денежных средств на 32 млн 936,1 тыс. манатов и товаров на 41 млн 99 тыс. манатов. К этим налогоплательщикам применены финансовые санкции на 5 млн 454,6 тыс. манатов», - пишет З.Мамедзаде.

Кроме того, министерство в 329 объектах выявило факты привлечения к работе сотрудников без подписания трудового договора.

«Проверки выявили, что в 329 объектах 1987 человек были привлечены к работе без трудового договора. В связи с этим были применены финансовые санкции на 1 млн 735 тыс. манатов», - отметил З.Мамедзаде.

А.Ахундов