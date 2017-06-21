Акинфеев выйдет в 100-м для себя матче в составе сборной РФ в игре против Португалии

Тренерский штаб сборной России по футболу определился со стартовым составом команды на матч против национальной команды Португалии в рамках второго тура группового этапа Кубка конфедераций-2017.
С первых минут на поле в составе сборной России будут присутствовать следующие игроки: Игорь Акинфеев, Роман Шишкин, Виктор Васин, Георгий Джикия, Федор Кудряшов, Дмитрий Комбаров, Денис Глушаков, Александр Головин, Юрий Жирков, Александр Самедов, Федор Смолов.
Для вратаря и капитана сборной России Игоря Акинфеева этот матч станет 100-м в составе национальной команды страны. Первый матч за нее он провел 28 апреля 2004 года против Норвегии. Это была товарищеская встреча, она завершилась победой норвежцев со счетом 3:2.
Матч Россия - Португалия пройдет в среду в Москве на поле стадиона "Спартак" и стартует в 18:00 мск.
В первом матче Кубка конфедераций российская сборная 17 июня обыграла сборную Новой Зеландии со счетом 2:0. Португалия же на следующий день сыграла вничью с Мексикой со счетом 2:2, что позволило российской команде сохранить лидерство в группе А.
В полуфинал выходят по две лучшие команды каждой из групп.
Матчи Кубка конфедераций-2017 принимают Москва, Петербург, Казань и Сочи. Турнир проходит с 17 июня по 2 июля.
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